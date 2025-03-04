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Büyükçekmece'de İETT otobüsü küle döndü: Bir anda alev aldı

Büyükçekmece'de İETT otobüsü küle döndü: Bir anda alev aldı

10:064/03/2025, Salı
AA
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Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Murat Çeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında park halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Durumu fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen İETT otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan, otobüsün yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

#Büyükçekmece
#İETT
#Otobüs

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