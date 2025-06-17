Büyükçekmece'de inşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti

'NEFES ALMIYORDU'





Olayı anlatan gece bekçisi Abdullah Çetin, "Bakkala gidiyordum, ona, 'Bir şey istiyor musun?' diye sordum. Bir şey istemediğini söyledi. Sonra bakkaldan döndüğümde arkadaş içerden koşarak çıkıp, 'Reşat beyi elektrik çarptı. Ben ambulans çağırıyorum. Sen yanına git' dedi. Ben gidince suyun içine girdim. Ancak düşerken ses yaptığı için arkadaş yukardan fişi çekmiş. Biraz göğsünü ovaladım daha sonra ambulans alıp gitti. Nefes almıyordu" dedi.