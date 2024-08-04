C vitamini deposu: Limon hasadı başladı kilosu bahçede 10 TL

'Rekoltede yüzde 30 düşüş var'

Kentte bu yıl 641 bin ton rekolte beklediklerini vurgulayan Doğan, "Geçen seneye oranla rekoltede yüzde 30 düşüş var.





Bunun da en büyük nedeni hem sıcak hava hem de geçen sene para etmeyen limon ağaçları sökülmesi.





Ancak bu rekolteyle de hem yurt içine hem de yurt dışına yetecek limonumuz var. Şu anda alıcı da satıcı da memnun" diye konuştu.