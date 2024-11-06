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Cemaat neye uğradığını şaşırdı: Güngören'de bir kişi camide ölü bulundu

Cemaat neye uğradığını şaşırdı: Güngören'de bir kişi camide ölü bulundu

22:566/11/2024, Çarşamba
DHA
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Güngören'de Hz. İbrahim Camii'ne gelen cemaat, caminin üst katında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evsiz olduğu öğrenilen Eren Karaman'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, bugün saat 15.40 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde bulunan Hz. İbrahim Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikindi namazı saatinde camiye gelen cemaat, üst kata çaktıklarında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Eren Karaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

#Güngören
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#Cami

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