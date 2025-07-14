Cesedi valizden çıktı: Üniversiteli Ayşe'yi evinde katletti kilometrelerce taşıyıp...

'SENİN BİLMEDİĞİN ŞEYLER VAR'

Esra Tokyaz, "Daha önce Ayşe'nin, benim ailemin bütün sicilini, bizim bütün sicilimizi öğrenmiş. Eve gittim, C.K. kapıyı tutuyordu. Dedim ki Ayşe nerede? O da bana dedi ki, 'Ayşe yok. Ben onu Mall Of' İstanbul AVM'ye bıraktım dedi. Yalan söyleme Ayşe içeride mi dedim. Dedi ki, 'İçeride değil, git buradan.' Sonra bana bağırmaya başladı. Ben kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılarını gördüm. Dedim ki, Ayşe gittiyse ayakkabıları nasıl burada. Sonra bana dedi ki, 'Ayakkabılarını unutmuştur.' Cuma gecesi Halkalı Karakolu'na gittim. Benim ifademi aldılar. Saat 08.00'de ben karakoldan çıktım" şeklinde yaşadıklarını anlattı.