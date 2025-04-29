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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hayallerini anlattı: Yüzde 70 oy alacağız! Mansur Yavaş cumhurbaşkanı, İmamoğlu başbakan olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hayallerini anlattı: Yüzde 70 oy alacağız! Mansur Yavaş cumhurbaşkanı, İmamoğlu başbakan olacak

08:5229/04/2025, Salı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası bir genel seçim zaferinde yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu hapisten çıkaracaklarını, yüzde 70 alacaklarını söyleyerek, ''Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan Ekrem İmamoğlu olur." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte çareyi sokakları karıştırıp eylemcileri meydana çağırmakta bulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık Silivri'ye gidiyor.

Son olarak geçtiğimiz gün İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı yeni talimatları Fatih Altaylı'nın programında anlattı. Burada yaptığı konuşmasında seçim sürecinde İmamoğlu'nun hala içeride olması halinde formülün 'parlamenter sistem' olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:





''İmamoğlu’nu Silivri’de tutup yasak getirsinler yüzde 70 oy ile seçimi alırız, parlamentoda Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu alırız. 15 günde Anayasa'yı değiştiririz, İmamoğlu çıkar görevine başlar. Bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir, bunun adı Mansur Yavaş olur. Başbakan olarak yürütmenin başında İmamoğlu olur.''



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