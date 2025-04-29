Son olarak geçtiğimiz gün İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı yeni talimatları Fatih Altaylı'nın programında anlattı. Burada yaptığı konuşmasında seçim sürecinde İmamoğlu'nun hala içeride olması halinde formülün 'parlamenter sistem' olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:















