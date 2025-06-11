CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin içme suyu hattı patladı: Mahalle göle döndü, birçok ev zarar gördü

Evi zarar gören 50 yaşındaki Abdullah Oğuz, tepkisini dile getirdi. Oğuz "Gece saat 3 gibi ASKİ'yi aradık. Sorumlu kimse gelmedi, kimseye de bağlanamıyoruz. Evlerimiz suyun altında kaldı. 2014'ten beri dilekçe veriyoruz; altyapımız yetersiz, yapın diye. Muhtara başvurduk, o da 'altyapı yapılırsa evleriniz yıkılır' diyor. Öyle bir durum da yok, herkes kafasına göre bir şey uyduruyor











