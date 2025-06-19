CHP'li Belediye işçiye felaketi yaşatıyor: Maaşlarını alamayan işçiler grev yaptıkları için tutanak ve görev yeri değişikliği ile tehdit ediliyor

Maaşlarını eksik aldıklarını ve bu yüzden geçinemediklerini söyleyen Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü büro personeli Ayça Pektaş, grup adına açıklama yaptı. Pektaş, "İş Kanunu'nun bize verdiği 34. maddeye dayanarak, iş edinmeme hakkımızı kullanıyoruz. Ücretlerimizi alamadığımız için bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Nisan ayı maaşımızın hâlâ yarısını alamadık. Şu anda Mayıs ayı maaşını almamız gerekirken, Mayıs ayına ilişkin de bir belirsizlik sürüyor. Toplu sözleşmeden doğan farklarımız var. Bu farklar, geçen yıl Aralık ayında imzaladığımız toplu sözleşmeden kaynaklanıyor ve henüz ödenmedi. Kişi başı ortalama 60 bin TL'lik bir alacağımız bulunuyor. Daha yüksek alacakları olan arkadaşlarımız da var. Bunun dışında, aylardır maaşlarımızı parça parça alıyoruz. Ve bizim tek geçim kaynağımız, Buca Belediyesi'nden aldığımız maaş. Hizmet üretiyoruz; ancak bu hizmetin karşılığında yaşamımızı sürdürdüğümüz maaşlarımızı alamıyoruz. Bu nedenle işçilerin talebi çok haklı ve çok meşrudur. Çünkü buradan maaşımızı alamadığımızda hayatımızı sürdüremiyoruz" dedi.







