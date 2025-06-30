CHP’li Kemalpaşa Belediyesi Gülşen konseri soruşturması tamamlandı: Vurguna 12 yıl hapis talebi





GÜLŞEN'İN DE İFADESİ ALINDI





Organizasyon yetkilisi Songül Peraçi'nin şarkıcı Gülşen'in tek yetkilendirdiği kişi olduğunu belirterek belediye ile bu şekilde anlaşma imzaladığı belirtildi. Belediyenin firma ile ihalesiz şekilde anlaşma sağladığı, Peraçi'nin tek yetkili kişi olup olmadığının ise araştırılmadığı belirtildi.Tanık olarak ifadesine başvurulan şarkıcı Gülşen, Alp Organizasyon şirketi yetkilisi Peraçi'yi tanımadığını, herhangi bir şirketle tek yetkili sözleşmesi imzalamadığını söyledi. Beker, Bölükbaşı, Kaya, Boran ve Peraçi'nin eylem ve fikir birliği içinde hareket ederek menfaat temin ettikleri bilirkişi raporuyla tespit edildi.



