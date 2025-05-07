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Çöp dağları: İzmir sokakları çöpe teslim, CHP'li belediye vatandaşı yine mağdur etti

Çöp dağları: İzmir sokakları çöpe teslim, CHP'li belediye vatandaşı yine mağdur etti

20:387/05/2025, Çarşamba
AA
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İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucunda çöp toplama hizmeti durdu. Kentin uğrak turistik alanlarından tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın farklı noktalarında çöp birikintileri olduğu görüldü.

Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.



Bunun üzerine greve giden işçiler, iş bırakma kararı aldı. Kararın ardından ilçedeki cadde, sokak ve yollarda çöp yığınları oluştu.



Kentin uğrak turistik alanlarından tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın farklı noktalarında ise çöp birikintileri olduğu görüldü.



Esnaf ve vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.



Esnaf Emre Sarıçağıl çok sayıda turistin çarşıya geldiğini ve biriken çöpleri gördüğünü söyledi.


Çöplerin kötü bir durumu oluşturduğunu ifade eden Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durumun bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor." dedi.

Mağaza çalışanı Sedat Özdemir ise çöplerin temizlenmemesinin esnafın mağdur oluşturduğunu dile getirerek, "Belediye ve işçiler arasında inşallah anlaşmaya varılır. İşçiler ve bizlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası çarşının ana arteri ve turistler buradan çarşıya giriş yapıyor. Bu durum onları etkiliyor ve bu durum Avrupa'da konuşulacaktır." ifadelerini kullandı.



#İzmir
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