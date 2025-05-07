Çöp dağları: İzmir sokakları çöpe teslim, CHP'li belediye vatandaşı yine mağdur etti

Esnaf Emre Sarıçağıl çok sayıda turistin çarşıya geldiğini ve biriken çöpleri gördüğünü söyledi.





Çöplerin kötü bir durumu oluşturduğunu ifade eden Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durumun bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor." dedi.