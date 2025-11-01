Yeni Şafak
Çorlu'da sis etkili oldu: Tüm eğitim uçuşları iptal edildi

14:341/11/2025, Cumartesi
DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sis etkili oldu, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önemli noktalarda önlem aldı; trafikteki sürücüleri yavaş gitmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.




 Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Hava sıcaklığının 11 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.




#tekirdağ
#çorlu
#sis
