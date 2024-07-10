|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

19:43 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:36 - 10/07/2024 Çarşamba
AFP

ABD, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı. NATO Zirvesi'nde Türkiye saatiyle 19:15'te bir resmi karşılama töreni başladı. ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm liderleri önce karşıladı. Sonra birlikte bir aile fotoğrafı çekildi.

1/ 15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

2/ 15

Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.


Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

3/ 15

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından resmi olarak karşılandı.

4/ 15

Daha sonra liderler aile fotoğrafı için alana geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın yanında yer aldı.

5/ 15
6/ 15
7/ 15
8/ 15
9/ 15
10/ 15
11/ 15
12/ 15
13/ 15
14/ 15
15/ 15
#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#Liderler Zirvesi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 faizle kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?