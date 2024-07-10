Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

ABD, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı. NATO Zirvesi'nde Türkiye saatiyle 19:15'te bir resmi karşılama töreni başladı. ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm liderleri önce karşıladı. Sonra birlikte bir aile fotoğrafı çekildi.

1 / 15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

2 / 15 Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

3 / 15 Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından resmi olarak karşılandı.

4 / 15 Daha sonra liderler aile fotoğrafı için alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın yanında yer aldı.

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