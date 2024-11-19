ABD Başkanı Biden, göreve gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarı için 'seçimle düşürme' tehdidinde bulunmuştu. ABD Başkanı olarak katıldığı son liderler zirvesinde veda turunu yapan Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göz göze geldiği anlar çok anlamlıydı. Erdoğan Biden ile ayaküstü sohbet etti. İşte G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafından dikkat çeken kareler...

1 /9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından çekilen aile fotoğrafına katıldı.

2 /9 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti.

3 /9 ABD Başkanı Biden'ın başkanlığı öncesinde 'Türkiye’de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğiz. Darbe ile değil, seçimle' sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

4 /9 NÜKLEER SALDIRI UYARISI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı yoktur. Ukrayna'nın kullandığı füzeler, bu durumun nereye varacağını açıkça gösteriyor. Bunlar olumlu gelişmeler değil" dedi.

5 /9 "TARİH AFFETMEYECEK" DEDİ

İsrail'in Gazze soykırımına karşı dünyaya seslenene Erdoğan, "İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 50 bin Filistinlinin yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuktur. Lübnan'da katledilenlerin çoğu da masum sivillerdir. Bu zulme bu vahşete, sessiz kalanları tarih affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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