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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de

Semih Bozkuş
00:0825/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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25 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 32703 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı. Birçok devlet kademesinde yapılan görev değişimlerinin yanında beş ülkeye yapılan yeni büyükelçi atamaları öne çıktı. Buna göre, Slovenya Büyükelçiliğine Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Krallığına Ayşe Hilal Sayan Koytak, Zambiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine Şebnem İncesu, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle:

#Atama Kararları
#Resmi Gazete
#Büyükelçi

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