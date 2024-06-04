Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yatırılacak ikramiyelerin tarihini duyurdu. İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yatırılacak ikramiyelerin tarihini duyurdu. İşte o açıklamalar...
En düşük emekli aylığında ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik...
Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı..
Kurban bayramı ikramiyesini 10 - 14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.
Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyonların artmasını sağladık...
Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."