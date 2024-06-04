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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Büşra Soyal
19:53 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yatırılacak ikramiyelerin tarihini duyurdu. İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yatırılacak ikramiyelerin tarihini duyurdu. İşte o açıklamalar...

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En düşük emekli aylığında ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik...

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Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı..

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 Kurban bayramı ikramiyesini 10 - 14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

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Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyonların artmasını sağladık...

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Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.


4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.





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Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

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#Emekli
#İkramiye
#Recep Tayyip Erdoğan
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