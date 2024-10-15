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Cumhurbaşkanı Erdoğan kazada hayatını kaybeden Betül'ün ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazada hayatını kaybeden Betül'ün ailesini ziyaret etti

21:4315/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti. 

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. 

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinden ayrıldı. 

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Taziye

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