Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da kendi imkanları doğrultusunda ligin en genç ikinci takımıyla Süper Lig'e yükseldiklerini ifade etti. Yapılacak yeni stadyumlarında başarılar elde etmek istediklerini söyleyen Hurma, "En büyük arzumuz, sizlerin de futbol oynadığı Vefa Stadı'na bir Avrupa takımını getirmek" diye konuştu.





Hurma, 22 Şubat 1977'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da forma giydiği İETT-Sultantepe maçında çekilen fotoğrafı yanlarında getirdiklerini belirterek, "Sporcu bir Cumhurbaşkanı'mız olduğu için çok mutluyuz. Sizlerin spora verdiği destekle biz de ülkemiz sporuna daha büyük hizmetler ederiz" dedi.



