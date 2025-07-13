İran Medyası: Terörizme karşı tarihi adım

İran merkezli Mehr Haber Ajansı, Erdoğan’ın açıklamalarını “terörizmin sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım” olarak değerlendirdi. Haberde, bu gelişmenin sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de istikrar sağlayıcı bir etkisi olabileceği ifade edildi.