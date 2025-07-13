Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Erdoğan’ın, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir geleceğe doğru ilerlediğini vurguladığı mesajı, uluslararası medyada dikkatle takip edildi. Sürecin bölgesel barışa katkı sağlayabileceği değerlendirmeleri öne çıktı. İşte manşet manşet Erdoğan’ın tarihi konuşması...
Dünya, terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmaya kilitlendi.
Erdoğan'ın 47 yıllık terör belasını bitmek üzere olduğunu belirttiği konuşması dünya basınında geniş yer buldu.
İşte Erdoğan'ın yaptığı tarihi konuşmanın Fransa’dan İsrail’e manşete yansımaları...
El Cezire: Tarihte yeni bir sayfa
Katar merkezli El Cezire terör örgütü PKK'nın dün silah yakmaya başladığını belirtirken Erdoğan'ın sürecin Türkiye için "tarihte yeni bir sayfa" açtığına yönelik sözlerine vurgu yaptı.
AP: Acı bir dönemin sonu
Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), gelişmeleri “acı bir dönemin sonu” başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreci hem Türkiye’nin iç güvenliği hem de bölgesel istikrar açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdiği belirtildi.
"Barış ve istikrar yolunda"
ABD merkezli FOX 59 televizyonu da Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer verdi. Cumhurbaşkanının, PKK’nın silah bırakmasının ardından Türkiye’nin barış ve istikrar yolunda tarihi bir adım attığını vurguladığını belirtti. Erdoğan, bu sürecin ülkenin güvenliği ve geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığını ifade etti.
AFP: Türkiye için bir kazanım
Fransa merkezli AFP (Agence France-Presse), Erdoğan’ın konuşmasına geniş yer ayırarak, PKK’nın silah bırakmasının Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Haberde, Erdoğan’ın süreci dikkatle yönettiği ve devletin kararlılıkla hareket ettiği vurgulandı.
Fransa'nın uluslararası yayın yapan radyo kanalı RFI, Erdoğan’ın sözlerini detaylandırarak Türkiye’nin bu süreci sadece bir güvenlik politikası olarak değil, aynı zamanda stratejik bir gelecek vizyonunun parçası olarak gördüğünü yazdı. Özellikle Erdoğan’ın konuşmasında kullandığı “Türkiye kazandı” vurgusu öne çıkarıldı.
İran Medyası: Terörizme karşı tarihi adım
İran merkezli Mehr Haber Ajansı, Erdoğan’ın açıklamalarını “terörizmin sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım” olarak değerlendirdi. Haberde, bu gelişmenin sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de istikrar sağlayıcı bir etkisi olabileceği ifade edildi.
İtalyan basını: Uzun yılların ardından zafer
İtalya’nın saygın gazetelerinden Quotidiano Nazionale, Türkiye’nin bu gelişmeyi yıllar süren bir mücadelenin ardından gelen önemli bir zafer olarak gördüğünü yazdı. Erdoğan’ın konuşmasının tonunun kararlılık ve ulusal birlik vurgusu taşıdığına dikkat çekildi.
Lübnan merkezli LBCI Lebanon ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, PKK'nın silah teslim sürecinin başlamasının ardından Türkiye için "yeni bir sayfa açıldığını" söylediğini aktardı.
İspanyol Demokrata gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını "Güçlü Türkiye'nin kapıları ardına kadar açıldı" şeklinde aktardı. Erdoğan, PKK’nın silah bırakmasını "trajik bir dönemin kapanışı" olarak tanımlarken, Türkiye’nin geleceği için umut verici bir sürece girildiğini belirtti.
Dubai merkezli Al Arabiya ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer vererek Türkiye’nin tarihî bir süreçten geçtiğini belirtti. Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etmesi, bölgeye dair umutları artırdı.
Yunan basını: "Türkiye’de yeni dönemin kapıları açıldı"
Yunanistan merkezli Protothema gazetesi, Erdoğan’ın açıklamalarını "Türkiye’de yeni dönemin kapıları açıldı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Yunan basını, Türkiye’nin bu tarihi adımı atarak bölgedeki istikrarı sağlama yolunda önemli bir aşama kaydettiğini belirtti.
İsrail basını: Yeni bir dönemin başlangıcı
İsrail basını Erdoğan'ın konuşmasını yakından takip edenler arasındaydı. The Times of Israel, "Ankara, PKK'nın silahsızlandırılması ve demokratik siyasete geçişini denetleyecek bir Meclis komisyonu kurulması yönünde adımlar attı" dedi ve Erdoğan'ın konuşmasında "Türkiye için yeni bir sayfa açılacağını" vurguladığı sözlerine dikkat çekti.
Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post da "Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silahsızlandırılmasının Türkiye için yeni bir sayfa açtığını söyledi" başlığını kullandı.