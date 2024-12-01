Daha 25 günlük bebek metruk binada ölmek üzereyken bulunmuştu: Cani anne ve baba hakkında karar verildi

Denizköşkler Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kadın ve erkeğin kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada yaşadığı ihbarı yapıldı. İhbar için adrese giden polis ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Bahar K. ve Çetin G'nin evlilik dışı ilişkiden 25 gün önce doğan bebekleriyle çöplerin arasında yaşadığını gördü.