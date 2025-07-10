Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Dalga yüksekliği ve hava koşulları nedeniyle bugün bazı sahillerde denize girmek yasaklandı: İşte o ilçeler

Dalga yüksekliği ve hava koşulları nedeniyle bugün bazı sahillerde denize girmek yasaklandı: İşte o ilçeler

08:4610/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için sahillere koşan tatilcilerden üzücü haber gelmeye devam ediyor. Artan boğulma vakalarına karşı yetkililer hava şartlarının elverişli olmadığı bazı sahillerde kısa süreli 'denize girmek yasak' duyurusu yapıyor. Bugün de Türkiye'de bazı sahillerde denize girmek yasak.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkes sahillere koşarkan boğulma vakalarında da artış görüldü. Yetkililer ölümlerin önüne geçmek için dalga boyu, hava koşullarının elverişsiz olması gibi sebeplerle bazı sahillerde denize girmeyi yasakladı.

Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

#kandıra
#beykoz
#deniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? LGS sonuç tarihi 2025