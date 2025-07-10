Dalga yüksekliği ve hava koşulları nedeniyle bugün bazı sahillerde denize girmek yasaklandı: İşte o ilçeler

Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için sahillere koşan tatilcilerden üzücü haber gelmeye devam ediyor. Artan boğulma vakalarına karşı yetkililer hava şartlarının elverişli olmadığı bazı sahillerde kısa süreli 'denize girmek yasak' duyurusu yapıyor. Bugün de Türkiye'de bazı sahillerde denize girmek yasak.

1 /3 Yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkes sahillere koşarkan boğulma vakalarında da artış görüldü. Yetkililer ölümlerin önüne geçmek için dalga boyu, hava koşullarının elverişsiz olması gibi sebeplerle bazı sahillerde denize girmeyi yasakladı.

2 /3 Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.