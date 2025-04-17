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Denetimlerde tatlıcıda mide bulandıran görüntü: 105 bin TL ceza kesildi

Denetimlerde tatlıcıda mide bulandıran görüntü: 105 bin TL ceza kesildi

09:5917/04/2025, Perşembe
IHA
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Adana'da bir tatlıcıda denetim yapan zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, üretim hanesinde böcekler çıkan işletmeye hijyen kurallarına uymadığı için 105 bin TL ceza kesti.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde daha önce de ikaz edilen Tatlıcı İkizler ve Döner isimli işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde işletmede hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu. 

İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve üretim hanesinde böcekler olduğu tespit edildi.

İşletmeye ‘hijyen kurallarına uymamaktan' İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.

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