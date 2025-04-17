Denetimlerde tatlıcıda mide bulandıran görüntü: 105 bin TL ceza kesildi

Adana'da bir tatlıcıda denetim yapan zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, üretim hanesinde böcekler çıkan işletmeye hijyen kurallarına uymadığı için 105 bin TL ceza kesti.

1 /6 Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde daha önce de ikaz edilen Tatlıcı İkizler ve Döner isimli işletmede denetim gerçekleştirdi.

2 /6 Denetimde işletmede hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu.

3 /6 İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve üretim hanesinde böcekler olduğu tespit edildi.

4 /6 İşletmeye ‘hijyen kurallarına uymamaktan' İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.

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