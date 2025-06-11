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Devletler uyuyor insanlık ayakta

Devletler uyuyor insanlık ayakta

04:0011/06/2025, Wednesday
G: 11/06/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler.

Sıra dışı teknolojiyle kaya gazı sondajı

Trakya’da günlük 1 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapılırken, özellikle Hamitabat ve Mezardere’de yeni arama yöntemlerine yoğunlaşıldı. Kaya gazı gibi çıkarılması zor kaynaklara yönelik sıra dışı teknolojiyle üretim teknikleri aktif bir biçimde uygulanıyor. Bölgede, geleneksel sondajın ulaşamadığı rezervlerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.


10 bin kişi Refah’a yürüyecek

Gazze’de 20 aydır çocuk katleden SiyoNazi İsrail’i sessizce seyreden hatta bu soykırımı destekleyen ülkelerin vicdan sahibi halkları harekete geçti. Mağrip Direniş Konvoyu, Tunus’tan yola çıktı. Küresel Gazze Yürüyüşü için yarın Kahire’de toplanacak binlerce kişi, nihai buluşma yeri Refah Sınır Kapısı’nda gösteri yapacak.


Kartal’dan Osayi hamlesi

Yeni sezonda kadrosunu takviye etmek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel’i listesine aldı. Nijeryalı sağ bek 2.5 milyon Euro yıllık ücret ve 1 milyon Euro imza parası istedi. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

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