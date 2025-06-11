Devletler uyuyor insanlık ayakta

Sıra dışı teknolojiyle kaya gazı sondajı

Trakya’da günlük 1 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapılırken, özellikle Hamitabat ve Mezardere’de yeni arama yöntemlerine yoğunlaşıldı. Kaya gazı gibi çıkarılması zor kaynaklara yönelik sıra dışı teknolojiyle üretim teknikleri aktif bir biçimde uygulanıyor. Bölgede, geleneksel sondajın ulaşamadığı rezervlerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.



