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Didik didik edildi: Menfeze gizlenen uyuşturucuyu 'Kayzer' buldu

Didik didik edildi: Menfeze gizlenen uyuşturucuyu 'Kayzer' buldu

12:5718/03/2025, Salı
DHA
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde, menfeze gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpek Kayzer buldu. Menfezde bulunan 1600 gram metamfetamin, 300 gram toz esrar ve 4 kilo 920 gram kubar esrara ilişkin Cumhuriyet savcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hınıs Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirdi. 

Narkotik köpeği Kayzer'in de kullanıldığı aramada bir menfezde 1600 gram metamfetamin, 300 gram toz esrar ve 4 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirildi. 

Uyuşturucuya ilişkin Cumhuriyet savcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

#Erzurum
#uyuşturucu
#operasyon

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