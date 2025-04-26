Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya İBB'ye yönelik operasyonun ikinci ayağında gözaltına alındı

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bugün 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında bu sabah 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya.