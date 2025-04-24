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Dişlerini söktüler, hamam böceği yedirdiler! 3 günlük işkencede akılalmaz rapor ortaya çıktı

Dişlerini söktüler, hamam böceği yedirdiler! 3 günlük işkencede akılalmaz rapor ortaya çıktı

12:2224/04/2025, Perşembe
DHA
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<p>Vedat Kurt, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden 2020 yılında çalışmak üzere Antalya’nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine gelmişti. Yaklaşık on ay boyunca burada çalışan Kurt, iddiaya göre maaşını tam olarak alamamaya başladı. Biriken alacağı 70 bin liraya rağmen her defasında eli boş dönen genç adam, son çare olarak patronunun masasından 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.</p><p><br></p><p>Kurt’a ulaşamayan iş yeri sahipleri, bu kez ailesine yöneldi. Aileyle kurulan temas sonrası, Vedat Kurt’un ağabeyleri devreye girerek genç adamı parayı iade etmesi için ikna etti. Ancak bu olayın ardından yaşananlar, kamuoyunu derinden sarsacak türdendi.</p><p><br></p><p>Kurt’un iddiasına göre, iş yerine döndüğünde üç gün boyunca depoda alıkonuldu, darp edildi, dişleri kırıldı ve kendisine zorla hamam böceği yedirildi. Dava süreci devam ederken, kamuoyu bu iddiaların aydınlatılmasını bekliyor.</p><p><br></p><p><br></p>
Vedat Kurt, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden 2020 yılında çalışmak üzere Antalya’nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine gelmişti. Yaklaşık on ay boyunca burada çalışan Kurt, iddiaya göre maaşını tam olarak alamamaya başladı. Biriken alacağı 70 bin liraya rağmen her defasında eli boş dönen genç adam, son çare olarak patronunun masasından 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.Kurt’a ulaşamayan iş yeri sahipleri, bu kez ailesine yöneldi. Aileyle kurulan temas sonrası, Vedat Kurt’un ağabeyleri devreye girerek genç adamı parayı iade etmesi için ikna etti. Ancak bu olayın ardından yaşananlar, kamuoyunu derinden sarsacak türdendi.Kurt’un iddiasına göre, iş yerine döndüğünde üç gün boyunca depoda alıkonuldu, darp edildi, dişleri kırıldı ve kendisine zorla hamam böceği yedirildi. Dava süreci devam ederken, kamuoyu bu iddiaların aydınlatılmasını bekliyor.

Antalya'da yaşanan akılalmaz olayda, 22 yaşındaki Vedat Kurt’un, çalıştığı iş yerinde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldığı iddialarıyla yargıya taşınan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sanık olarak yargılanan dört kişi hakkında devam eden dava kapsamında Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, Kurt’un vücudundaki darp izlerinin işkenceye bağlı olup olmadığının kesin olarak belirlenemediği ifade edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU


Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Vedat Kurt, iddiasına göre A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi.


Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Kurt, şüphelilerin cep telefonundan kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Vedat Kurt, daha sonra şüphelilerden şikayetçi oldu.

12 DURUŞMA GÖRÜLDÜ


Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi. Kurt'un işkence görüp görmediğine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye sunuldu. Adli Tıp Kurumu’nun Vedat Kurt hakkında yaptığı değerlendirmede; vücudunda bazı yara izlerinin tespit edildiği ancak olayla ilgili doğrudan tıbbi belge bulunmadığı için bu izlerin işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığının kesin tespitinin yapılamadığı kaydedildi.

YARA İZLERİNİN NE ZAMANA AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR


12 duruşma görüldüğünü ve bir sonuç alınamadığını belirten Kurt, “5 yıldır bu işkence davası devam ediyor. Bana yapılan bu zulüm öyle sıradan bir suç değil. Ağzına hamam böceği penseyle koyulurken dişi kırılmış bir insanım. Adli Tıp Kurumu’na sevkim verilmişti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gittim, detaylı inceleme yapıldı ve olaydan sonra kalan yaralarıma bakıldı. Duruşmada tekrar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildim. Yeni alınan adli tıp raporunda, bedenimde ciddi hasarlar ve yara izlerinin olduğu saptandı. Fakat bu izlerin ne zamana ait olduğuna karar verilemedi" diye konuştu.

Tüm delillerin ispatlı olduğunu belirten Vedat Kurt, “Madem işkence görmedim, işkence ile ilgili fotoğrafların, video kayıtlarının sanıkların telefonlarında ne işi var? Bunca delil ve mantıklı açıklama olmasına rağmen 12 duruşma oldu ama bir karar yok. Tek umudumuz adaletin var oluşuna inanmaktır. Adalet Bakanlığı'na ve ilgili birimlere çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

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