Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor: Bir aile daha katıldı

Baba Akan Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, "Oğlum Ömer Akan 2016'da Mersin'de ortadan kayboldu daha sonra örgüte katıldığını öğrendik. Eğer burada beni görüyorsa duyuyorsa onu bekliyoruz, onu özlemişiz gelmesini bekliyoruz. 20 sene okudu kalem kullanması için, silah çözüm değil ülkemiz güzel bir ülke silaha gerek yok" dedi.