Diyarbakır Ulu Camii'nde bulunan 4. yüzyıla ait Latince kitabe ziyaretçileri etkiliyor

Ancak kitabe eksik durumda; sadece bir bölümü okunabiliyor ve taşın devamı günümüzde mevcut değil. Latince yazılı bu önemli eser, Ulu Camii'nin kuzey bölümünde, Şafiler kısmının hemen bitişiğinde, yerden yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikte yer alıyor.





Ulu Camii, bu tür tarihi belgelerle sadece İslam medeniyetine değil, farklı dönemlere ve kültürlere de ev sahipliği yaptığını bir kez daha ortaya koyuyor.