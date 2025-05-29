Doğa harikası Milli Park'ta kıyı temizliği

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kıyı temizliği yapıldı.
Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, doğa ve çevre koruma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleşen kıyı temizliğine Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 15, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden 14 kişilik ekip ile Kavaklı Karakol Komutanlığı'ndan 10 jandarma personeli katıldı.
İlyas Ağa koyundan başlayıp Mersindere koyu ile süren etkinlik ile kıyı şeridi boyunca kapsamlı bir mıntıka temizliği yapıldı. Temizlikle, ağırlıklı olarak pet şişe, plastik ve cam ambalaj atığı ile hayalet ağlardan oluşan 4 römork atık toplandı.
Etkinlikte, Kuşadası Belediyesi tarafından büyük çöp kamyonlarının giremediği dar ve dik alanlarda temizlik faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla yaşama geçirilen Çöp Taksi de kullanıldı. Bu özel araç sayesinde ulaşılması zor bölgelerdeki atıklar hızlı ve etkili biçimde toplanarak doğadan uzaklaştırıldı.
Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak'ın da katıldığı kıyı temizliğinde doğal alanların korunup geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekildi.