Doğa harikası Milli Park'ta kıyı temizliği

İlyas Ağa koyundan başlayıp Mersindere koyu ile süren etkinlik ile kıyı şeridi boyunca kapsamlı bir mıntıka temizliği yapıldı. Temizlikle, ağırlıklı olarak pet şişe, plastik ve cam ambalaj atığı ile hayalet ağlardan oluşan 4 römork atık toplandı.