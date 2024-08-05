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Doğa severler ve adrenalin tutkunların yeni rotası: Duyan görmek için geliyor

15:42 - 5/08/2024 Pazartesi
IHA

Türkiye'nin farklı illerinden Erzurum'un İspir ilçesine gelen dağcılar, Kaçkar Dağları'nda karda doğa yürüyüşü yaptı.

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Palandöken Kayak Merkezi ile kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Erzurum, son yıllarda yazın da farklı alternatiflerle turistleri çekiyor.

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Erzurum'un Karadeniz ile sınırı olan Kaçkar Dağları doğa severler ve adrenalin tutkunlarından ilgi görüyor. Uzundere ilçesindeki doğa ve heyecan dolu etkinlikler ile birlikte İspir ilçesi de meraklıları kendine çekmeye başladı.

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Erzurumlu profesyonel dağcı Bülent Erkan'ın öncülüğünde Yedigöller bölgesinde kamp yapan dağcılar, Kaçkar Dağları'nda unutulmaz anlar yaşadı. Karlı dağlara tırmanan doğaseverler, daha sonra yaylada yakılan soba eşliğinde çay içmenin keyfini yaşadı.

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Bülent Erkan, yurdun farklı illerinden gelen 24 dağcı ile İspir Yedigöllerde kamp yaptıklarını belirterek, “Kaçkar Dağları'na tırmanıp doğada doğal yemekler yaparak beslenmemizi sağladık. Eşsiz Kaçkar Dağları coğrafyasında muhteşem bir doğada kamp yapmanın keyfini yaşadık” diye konuştu.

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Bölgenin gönüllü turizm elçisi olduğunu anlatan Erkan, tüm doğaseverleri bölgeyi görmeye davet etti.

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#Erzurum
#Kaçkar Dağları
#Dağcı
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