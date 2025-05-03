'Bilgiler GTH Merkezi'ne gönderilecek'

İnşaat ve altyapı çalışmalarına başlanan trafik gözetleme istasyonlarının, GTH'nin ana bileşenlerinden olduğunu belirten Uraloğlu, "Trafik gözetleme istasyonları sayesinde radar cihazlarıyla, kameralarıyla, haberleşme teçhizatlarıyla, meteoroloji algılayıcılarıyla ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsama alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne iletilecek" açıklamasında bulundu.