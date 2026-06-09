Dört bin saat ve bin 700 kişi tek tek incelendi: 10 yıllık Ayşe Kanbur cinayeti çözüldü

Şişli'de 10 yıl önce öldürülen 'Mezdeke grubu' dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Bülent Gündüz ifadesinde cinayeti itiraf etti. Akrabası olan Aynur Kanbur’u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü söyleyen Gündüz "Avcılar’dan metrobüsle onun oturduğu eve geldim. Kapıyı kargocu kılığında açtırdıktan sonra cinayeti işledim. Yürüyerek Beşiktaş’a gidip silahı orada denize attıktan sonra geri döndüm" dediği öğrenildi. Öte yandan polis soruşturmasında şüpheliye ulaşmak için kurulan özel ekibin 4 bin saat görüntüyü inceleyerek Bülent Gündüz'ün Avcılar’dan metrobüse bindiğini tespit ettiği, o saatte metrobüse binen bin 700 kişiyi tek tek inceleyerek şüpheliye ulaştığı öğrenildi. Olayla ilgili şüphelinin Aynur Kanbur'un evine doğru gittiği ve cinayetin ardından Beşiktaş'a doğru yürüdüğü güvenlik kameraları ortaya çıktı.

1 /5 ÖZEL EKİP GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin şüpheliye ulaşmak için özel bir ekip kurduğu ardından şüphelinin Mecidiyeköy’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüsüne ulaştı. Şapkalı olduğu belirlenen saldırganın eşkalini belirleyen polis onun nereden Metrobüse bindiğini tespit etmek için aylarca çalıştı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekibin sadece bu işle görevlendirildiği , bu ekibin 4 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelediği öğrenildi.

2 /5 AĞIR ÇEKİM MODUNDA İZLEYİNCE ŞAPKALI ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ancak daha önce görüntüleri izleyen meslektaşlarının aksine, güvenlik kamera görüntülerini ağır çekim modunda izleyen cinayet polislerinin sonunda Şapka kullanan şüphelinin, Avcılar metrobüs istasyonundan Mecidiyeköy’ye doğru yola çıktığını belirledi. Polis bu gelişme üzerine bu duraktan otobüse binen tüm erkek şahısları incelemeye aldı. 16-50 yaş grubundaki 1700 kişi akbil kayıtlarından bulunarak tek tek incelendi. Sonunda öldürülen Aynur Kanbur’un akrabası olduğu tespit edilen Bülent Gündüz'ün ismine ulaşıldı. Polis bu kişiyi inceleme altına aldığında hareketlerinin katille uyuştuğu tespit edildi.

3 /5 İFADESİ ALINDI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün ise ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur’u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi.

4 /5 'KARGOCU OLDUĞUMU SÖYLEYEREK KAPIYI AÇTIRDIM'

Olay günü yanına silahını alarak Avcılar’dan metrobüse bindiğini anlatan Bülent Gündüz "Onun evine önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm" dediği öğrenildi.