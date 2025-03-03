Dubai çikolatasına Van'dan rakip: Meşhur otlu peynir ve kavut kullanıldı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Duman, otlu peynirin Van ve bölge halkı tarafından çok tüketildiğine vurgu yaparak, "Yöresel bir çikolata yapmak istedim. Van'a özgü otlu peynir ve kavutumuz var. Bunları çikolatayla karıştırsam nasıl olur diye deneme yaptım. Çok güzel olduğu için halkımızın da tatmasını istiyorum. Çünkü Vanlılar olarak sabah, öğle ve akşam sofralarımızda mutlaka otlu peynir bulundururuz. Otlu peynirli çikolata denemek istedim. Bunu de artık sabah, öğle ve akşam sofralardan ya da çayın yanından ayırmazlar" dedi.



