Dünyada 30 Türkiye'de 13 türü var: 'Tirşik' risk altında

"BU EŞSİZ ALANA SAHİP ÇIKMALIYIZ"





Arum milleyhanumun eşsiz, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir tür olduğunu ifade eden Biyolog Dr. Samim Kayıkçı da "Kumul alanda birkaç tane popülasyonu olan, dolayısıyla kritik derecede tehlike altında olan bir tür. Ancak bölgedeki sıkıntılar nedeniyle bu bitkinin ne kadar hayatta kalacağı, gelecek nesillere nasıl aktarılacağı düşündürücü bir noktada. Alanda çöp dökme, kaçak avcılık, otlatma, tarımsal faaliyetlerin yapılması ve yapılaşma gibi olumsuz etkiler var. Bu olumsuz etkilerin giderilmesi lazım. Alanın büyük çoğunluğu özel mülkiyet, bu sıkıntının çözülmesi, bu eşsiz alanın asıl sahibi canlılara iade edilmesi lazım. Bu eşsiz alana sahip çıkmalıyız" diye konuştu.