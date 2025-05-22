Dünyada sadece Aydın'da yetişiyor: Koparmanın cezası 557 bin lira! Jandarma başından ayrılmıyor

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Söke ilçesi Eski Doğanbey mahallesi sınırları içerisinde yetişen koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 557 bin 212 lira idari para cezası bulunan endemik bitki türü Tüylü Çan Çiceği'nin kontrolü yapılmıştır. Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlara Tüylü Çan Çiçeği ve orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili ‘Her Şey Elimizde' mottosuyla bilgilendirme yapılarak ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar broşürü dağıtılmıştır" ifadeleri yer aldı.