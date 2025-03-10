Ece Gürel'in Londra'dan arkadaşı ifade verdi: Tuvalet temizlemesini istemişler

Tuvalet temizlemesini istemişler





Arkadaşının iş yerinde yaşadığı bazı problemler nedeniyle canının sıkıldığını belirten Özge A.Ö, iş yerindekilerin ondan tuvalet temizlemesi ve kahve servisi yapması gibi taleplerinin olduğunu kendisine bildirdiğini ifade etti.