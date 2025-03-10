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Ece Gürel'in Londra'dan arkadaşı ifade verdi: Tuvalet temizlemesini istemişler

Ece Gürel'in Londra'dan arkadaşı ifade verdi: Tuvalet temizlemesini istemişler

17:0510/03/2025, Monday
AA
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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in İngiltere Londra'dan tanıştığı arkadaşı Özge A.Ö., emniyette ifade verdi. Gürel'in son dönemde iş yerinde sıkıntı yaşadığını belirten arkadaşı, "Ondan tuvalet temizlemesi ve kahve servisi yapması gibi talepler olmuş" dedi. Cadılık eğitimine ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirten A.Ö., arkadaşının astronomiyle ilgilendiğini belirtti.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel kaybolmuştu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, 7 Mart'ta Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Arkadaşı ifade verdi


Ece Gürel'in vefatına ilişkin soruşturma kapsamında harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gürel'in Londra'dan tanıştığı arkadaşı Özge A.Ö'nün bilgisine başvurdu.

Özge A.Ö, emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel'in normalde çok neşeli biri olduğunu anlattı.

Tuvalet temizlemesini istemişler


Arkadaşının iş yerinde yaşadığı bazı problemler nedeniyle canının sıkıldığını belirten Özge A.Ö, iş yerindekilerin ondan tuvalet temizlemesi ve kahve servisi yapması gibi taleplerinin olduğunu kendisine bildirdiğini ifade etti.

Cadılık eğitimini neden aldı?


Ece Gürel'in cadılık eğitimi alıp alamadığı konusunda bir bilgisinin olmadığını beyan eden Özge A.Ö. arkadaşının astronomiyle ilgilendiğini de kaydetti.

#Ece Gürel
#Londra
#Belgrad Ormanı
#Ölüm

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