Ege'nin iki yakasını bir araya getirdiler: Yat yarışlarında dereceye girenler ödüllerini aldı

Yarışlarda teknelerin kategori ve özelliklerine göre sınıflandırıldığı ORC1 birincisi Anyway - Sec teknesi ile kaptan David Tsogoev ve ekibi, ORC2 birincisi İskorpit teknesi ile Kaptan Bülent Çelik ve ekibi, 0RC3 birincisi Rodos yarışçılarından Apollon teknesi ile kaptan Kostas İmsiridis ve ekibi oldu. Dereceye girenlere kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile ödülleri verildi. ORC 2 sınıfında yarış birincisi olan David Tsogoev ‘' 17.Channel Regatta Türk ve Yunan denizcilerin dostluk yarışı. Bir sene burada Türkiye'de, Marmaris'te, bir sene Yunanistan'da, Rodos'ta düzenleniyor. Uzun yıllardır yarışa katılıyoruz. Çok keyifli bir yarış, çok heyecanlı bir yarıştı bu. Bu seneki yarışlarımız, rüzgarımız çok güzeldi. Birçok aksilikler yaşadık ama çok da keyifli bir seri çıkardık. Keyifliyiz, gururluyuz. Her şeyden önce Yunan dostlarımızla denizcilik bağıyla tekrar halkları birbirine bağladı. Biz de çok keyifliyiz teşekkür ederim.'' diyerek yarışlara devam edeceğini belirtti.