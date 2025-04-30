Elektronik gemi denetim sistemiyle Antalya körfezinde 124 gemiden kaçak deşarj tespit edildi

Denizlerde avlanmaya devam eden hayalet ağlara karşı başlatılan "Denizleri Ağlatmayın" projesinden de söz eden Atasoy, 8 noktada konteynerler yerleştirdiklerini ve şimdiye kadar 5 bin 850 kilogram hayalet ağ toplandığını aktardı. Atasoy, "Bu ağları geri dönüştürerek balıkçı kasası ve şamandıra gibi ürünlere dönüştürüyoruz" diye konuştu. Bu çalışmalarla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan KÖK ödülüne layık görüldü.









Atasoy, derelerden denize taşınan çöpleri engellemek için Arapsuyu 1 ve 2 derelerine atık kapanları kurduklarını belirterek, haftada 65 kilogram deniz çöpünün bu şekilde denize ulaşmadan toplandığını söyledi.













Antalya'nın, 233 mavi bayraklı plajıyla dünyada en fazla mavi bayraklı plaja sahip kent olduğunu vurgulayan Atasoy, "Bu bir tesadüf değil. 36 merkezi arıtma tesisimiz, güçlendirilen kanalizasyon hatlarımız ve derin deniz deşarj yatırımlarımız sayesinde bu başarıyı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Konyaaltı Sahili'nde 3 adet insansız cankurtaran aracıyla güvenliği artırdıklarını belirten Atasoy, iklim değişikliğinin de deniz üzerindeki en büyük baskı unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Aslan balığı ve balon balığı gibi istilacı türlere karşı kamuoyunu bilinçlendirdiklerini ve avcılık etkinlikleri düzenlediklerini aktardı.



