Erdoğan yeni CHP'yi böyle tanımladı: Haraç partisi

100 yıllık halk partisi olmuş haraç partisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan başlayan “hırsızlık, haraç, rüşvet düzeninin” dalga dalga pek çok ile ve ilçeye uzandığını belirterek “Yani ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları birer birer deşifre olmaya başladı. Diğer şehirlerde de manzara aynı. 100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi” dedi.