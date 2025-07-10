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Erdoğan yeni CHP'yi böyle tanımladı: Haraç partisi

Erdoğan yeni CHP'yi böyle tanımladı: Haraç partisi

04:0010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Temmuz 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yerel kalkınmaya teşvik hamlesi

Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltacak ve bölgelerin rekabet güçlerini artıracak yerel kalkınma yatırımlarının esasları belirlendi. Programda; 240 bin TL'ye kadar nakdi destek, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, yer tahsisi, prim desteği gibi teşvikler yer alıyor. Bakan Kacır, “Devrim niteliğinde bir adım attık” dedi.


100 yıllık halk partisi olmuş haraç partisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan başlayan “hırsızlık, haraç, rüşvet düzeninin” dalga dalga pek çok ile ve ilçeye uzandığını belirterek “Yani ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları birer birer deşifre olmaya başladı. Diğer şehirlerde de manzara aynı. 100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi” dedi.

Orkun Kökçü imzaya yakın

Beşiktaş, bir süredir ilgilendiği Orkun Kökçü transferinde imza aşamasına geldi. Milli futbolcunun Beşiktaş formasını giymek istediğini Benfica’ya bildirmesi ve bu konuda ısrarcı olması, siyah-beyazlıların elini güçlendirdi. Transferin hafta sonuna kadar bitmesi bekleniyor.

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