Eski eşini yakmadan önce kan donduran tehdit: 'KADES'e basmaya fırsat bulamayacaksın' deyip yaktı

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı





Pınar Zorlu'nun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Annesi Emine Zorlu ve diğer yakınlarının cenazeye veda anları yürekleri dağladı. Annesi Emine Zorlu'nun dakikalarca cenazeye sarılarak ve öperek “Annem sana nasıl kıydılar” sözleri ise çevredekilerin de göz yaşlarına boğulmasına neden oldu. Abisi Sehat Zorlu'nun cenaze namazının kılınmasının ardından tabuyu göğüsleyerek cenaze aracına kadar bırakmaması da yürekleri dağladı.