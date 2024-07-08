Evde ek iş vaadiyle dolandırdılar: Bu ilanlara dikkat

Şüphelilerin, kapora, sigorta, veri ücreti gibi çeşitli isimler adı altında para talep edip, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenledikleri resmi kurum logosu olan belgeleri ve sahte şirket isimlerini dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları ve bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev kadınlarını seçtikleri belirlendi.