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Eyüpsultan ve Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı namazı

07:05 - 16/06/2024 Pazar
DHA

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, bayram namazını Eyüpsultan Camii'nde ve Çamlıca Camii'nde kıldı. Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar avluda namazlarını kıldı.

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Bayram namazını Eyüpsultan Camii ve Çamlıca Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde camiye akın etti. 

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Caminin içerisinde namaz vaktinden önce dolarken, bazı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı.

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Kadınlar da camide kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı.

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Namaz sonrası İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

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Kurban Bayramı namazının ardından caminin avlusunda ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

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#Eyüpsultan
#Çamlıca Camii
#Kurban Bayramı
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