Eyüpsultan ve Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı namazı

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, bayram namazını Eyüpsultan Camii'nde ve Çamlıca Camii'nde kıldı. Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar avluda namazlarını kıldı.
Bayram namazını Eyüpsultan Camii ve Çamlıca Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde camiye akın etti.
Caminin içerisinde namaz vaktinden önce dolarken, bazı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı.
Kadınlar da camide kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı.
Namaz sonrası İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze ve tüm İslam alemi için dualar edildi.
Kurban Bayramı namazının ardından caminin avlusunda ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.