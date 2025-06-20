Fethiye'nin su altı dünyası dalış tutkunlarını ağırlıyor

Su altında balıkları incelediklerini ve kalıntıları görebildiklerini anlatan Beyaz, şöyle devam etti:





"Bunun dışında amforalar ve su altı bitkileri var. Elimizden geldiği kadar bunları korumaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimize de korumanın önemini anlatıyoruz. Aslında sadece karadaki ağaçların değil deniz bitkilerinin de bizler için oksijen sağladığını aktarıyoruz. İnsanları da bu anlamda bilinçlendirerek denizlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Genelde insanlar 'Suyun altında boğulur muyum?' gibi düşünceye kapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle olmuyor. Eğitmen kadrosuyla suyun altında bire bir insanlara eşlik ediyoruz. Bir kişi yüzme bilmese bile bizimle dalış yapabilir. Dalış öncesinde verdiğimiz eğitimlerle insanları bilgilendiriyoruz ve böylece onlar da daha rahat oluyor."