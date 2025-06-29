Film gibi olay: 30 yıldır kayıptı, trafik kazası geçirdi ailesine kavuştu

İstanbul’da yaşarken 30 yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdoğan Gürbüz (55), Konya’da bir aracın kendisine çarpması ile ailesine kavuştu. Zihinsel engelli olan Gürbüz, polisin uzun uğraşları sonucu ağabeyi Adnan Gürbüz’e kavuştu.
Merkez Karatay ilçesinde M.S'nin (17) kullandığı otomobil üzerinden kimlik çıkmayan 50-60 yaşlarındaki yayaya çarptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafif şekilde yaralanan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen yayanın bakımını üstlenen A.T'ye ulaştı.
A.T. polis ekipleriyle yaptığı görüşmede, ismini Erdoğan olarak bildiği kişiye yıllardır anne ve babasının baktığını onlar ölünce bakımını kendisi üstlendiğini, yaklaşık 20 yıldır yanlarında olduğunu, ailesinden hiç kimseye ulaşamadıklarını Sivaslı veya Tokatlı olabileceğini bilgisini verdi. Bunun üzerine emniyet güçleri Gürbüz'ün ailesini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Sivas emniyeti ile irtibat kuran polis, oralı olduğunu doğruladığı Erdoğan Gürbüz'ün İstanbul'da yaşayan ağabeyi Adnan Gürbüz'e (61) ulaştı. Kardeşinin fotoğraflarını isteyip, görüntülü konuşan ağabey, 30 yıldır aradıkları kardeşi olduğunu doğruladı.
'FİLMLERDE GÖRSEM İNANMAZDIM'
Hiç zaman kaybetmeden Konya'ya gelen Adnan Gürbüz, 1995'ten beri aradıkları kardeşine ulaşmanın sevincini yaşadı. Kardeşi hakkında gaiplik başvurusunda bile bulunduklarını ifade eden ağabey duygularını anlattı. Sabah'ın haberine göre Adnan Gürbüz, "Kardeşim doğuştan zihinsel engelli. Sağ bacağında ve kolunda da problemleri vardı. İstanbul'dayken bir anda ortadan kayboldu.
Aylarca, yıllarca aradık. Gazete ilanları verip, Türkiye genelinde aramalar yaptık. Ancak hiçbir ize rastlayamamıştık. Hakkında gaiplik kararı verilmesi için mahkemeye başvurmuştuk. Konya polisinden aldığım telefonla hayatımın şokunu yaşadım. Kazada yaralanan kişinin kardeşim olabileceğini söylediler. Hemen fotoğraflarını istedim. Daha sonra görüntülü konuşunca gözlerime inanamadım. Yıllardır aradığım kardeşim karşımda duruyordu. Hemen tanıdım onu" dedi.
Ailecek çok sevindiklerini ve halen daha olayın şokunda olduklarını belirten Adnan Gürbüz, "Böyle bir olayı filmlerde görsem inanmazdım. Yıllardır hiçbir resmi işlem yaptırmamış. Doğal olarak kimliği de hiçbir şekilde ortaya çıkmamış. Telefonda beni görünce babama da benzediğim için bana' baba' diye hitap etti. Hemen Konya'ya geldim. Kardeşime sarıldım. Onu alıp İstanbul'a geldim. Kalabalık bir aileyiz hep birlikte hasret giderdik. Oda bazı şeyleri hatırladıkça bize anlatmaya başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.