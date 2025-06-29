Film gibi olay: 30 yıldır kayıptı, trafik kazası geçirdi ailesine kavuştu

Aylarca, yıllarca aradık. Gazete ilanları verip, Türkiye genelinde aramalar yaptık. Ancak hiçbir ize rastlayamamıştık. Hakkında gaiplik kararı verilmesi için mahkemeye başvurmuştuk. Konya polisinden aldığım telefonla hayatımın şokunu yaşadım. Kazada yaralanan kişinin kardeşim olabileceğini söylediler. Hemen fotoğraflarını istedim. Daha sonra görüntülü konuşunca gözlerime inanamadım. Yıllardır aradığım kardeşim karşımda duruyordu. Hemen tanıdım onu" dedi.





Ailecek çok sevindiklerini ve halen daha olayın şokunda olduklarını belirten Adnan Gürbüz, "Böyle bir olayı filmlerde görsem inanmazdım. Yıllardır hiçbir resmi işlem yaptırmamış. Doğal olarak kimliği de hiçbir şekilde ortaya çıkmamış. Telefonda beni görünce babama da benzediğim için bana' baba' diye hitap etti. Hemen Konya'ya geldim. Kardeşime sarıldım. Onu alıp İstanbul'a geldim. Kalabalık bir aileyiz hep birlikte hasret giderdik. Oda bazı şeyleri hatırladıkça bize anlatmaya başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.







