Fındık bahçesinde buldular: Yavru karacalar için seferber oldular

Ayrıca yavruların annelerini kısa süre önce emdiğini fark etti. Bunun üzerine Karanfil ve köylüler, anne karacanın doğum yaptığı yeri bulmak için çevrede arama yaptı. Yapılan aramada anne karacanın yavrularını beslediği yer tespit edildi. Yavru karacaları oraya bırakmaya hazırlanan köylüler ve Karanfil, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Aynı bölgede bir yavru karaca daha buldular. Tüm yavruları muayene eden Veteriner Hekim Karanfil, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını belirledi.



