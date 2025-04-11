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Gazze ölümü bekliyor

Gazze ölümü bekliyor

04:0011/04/2025, Friday
G: 11/04/2025, Friday
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Nisan 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Nisan 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Geri adımın üç nedeni

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'e çıkarırken, 75'ten fazla ülkeye ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurdu. Trump'ın erteleme kararı için üç neden gösterildi: Elon Musk başta olmak üzere seçim kampanyasını destekleyen CEO'ların baskısı, ABD'de enflasyonun yanı sıra resesyon risklerinin artması ve birçok ülkenin ABD yönetimiyle müzakere talebinde bulunması.

Ölümü bekliyorlar

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart’tan itibaren tüm yardım girişlerini engelleyerek tam abluka uyguladığı Gazze’de, 2.3 milyon Filistinli için son gıda stokları da sona eriyor. Altıncı haftasına giren ablukada bir yandan bombardımanlar sürerken bombardımanlarda ölmeyenler açlık ve susuzluktan can vermek üzere.

Lider için kritik viraj

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında bugün Samsunspor’a konuk olacak. Güçlü rakibi önünde galibiyet alarak takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını korumak isteyen Aslan, şampiyonluk yolunda kritik sınavlardan birine çıkacak.

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