Gazze ölümü bekliyor

Ölümü bekliyorlar

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart’tan itibaren tüm yardım girişlerini engelleyerek tam abluka uyguladığı Gazze’de, 2.3 milyon Filistinli için son gıda stokları da sona eriyor. Altıncı haftasına giren ablukada bir yandan bombardımanlar sürerken bombardımanlarda ölmeyenler açlık ve susuzluktan can vermek üzere.