Gazze'nin isimsiz şehitleri

04:0023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yüksek faiz Anadolu'yu bitirdi

Yüksek finansman maliyetlerinin yatırımları yavaşlattığını belirten Anadolu’daki sanayici, özellikle KOBİ’lerin nakit akışının bozulduğunu ve üretim planlarını ertelemek zorunda kaldıklarını vurguladı. Yüksek faizin işletmeleri bitirme noktasına getirdiğine dikkat çeken oda başkanları, bu faizle ayakta kalmanın imkansız olduğunu dile getirdi.

54 isimsiz şehit toprağa verildi

İşgalci güç İsrail ağır işkence uygulayıp öldürdüğü Filistinli tutsakların cenazelerini teslim etmeye devam ediyor. Bugüneİşgalci Bugüne kadar 165 cenaze teslim edilirken, dün 54 şehit, kimlikleri belirlenemediği halde, yapılan işlemlerin ardından toprağa verildi.

Devler ligi Aslanı

Galatasaray, Avrupa’da kazanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki maçta Liverpool’u deviren sarı-kırmızılılar, bu kez de Aslantepe’de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i eli boş gönderdi. Osimhen (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle galip gelen temsilcimizin puanı 6’ya çıktı.

