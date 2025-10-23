Gazze'nin isimsiz şehitleri

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yüksek faiz Anadolu'yu bitirdi
Yüksek finansman maliyetlerinin yatırımları yavaşlattığını belirten Anadolu’daki sanayici, özellikle KOBİ’lerin nakit akışının bozulduğunu ve üretim planlarını ertelemek zorunda kaldıklarını vurguladı. Yüksek faizin işletmeleri bitirme noktasına getirdiğine dikkat çeken oda başkanları, bu faizle ayakta kalmanın imkansız olduğunu dile getirdi.
54 isimsiz şehit toprağa verildi
İşgalci güç İsrail ağır işkence uygulayıp öldürdüğü Filistinli tutsakların cenazelerini teslim etmeye devam ediyor. Bugüneİşgalci Bugüne kadar 165 cenaze teslim edilirken, dün 54 şehit, kimlikleri belirlenemediği halde, yapılan işlemlerin ardından toprağa verildi.
Devler ligi Aslanı
Galatasaray, Avrupa’da kazanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki maçta Liverpool’u deviren sarı-kırmızılılar, bu kez de Aslantepe’de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i eli boş gönderdi. Osimhen (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle galip gelen temsilcimizin puanı 6’ya çıktı.