Gazze'nin isimsiz şehitleri

Devler ligi Aslanı

Galatasaray, Avrupa’da kazanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki maçta Liverpool’u deviren sarı-kırmızılılar, bu kez de Aslantepe’de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i eli boş gönderdi. Osimhen (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle galip gelen temsilcimizin puanı 6’ya çıktı.