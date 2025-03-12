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Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bir günde iki trilyon dolar buharlaştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları ve ülkede artan resesyon endişeleri piyasalardan bir günde yaklaşık 2 trilyon doları buharlaştırdı. S&P 500 endeksi, 19 Şubat'ta ulaştığı zirvesine göre yüzde 7 eridi. Nasdaq endeksi de 16 Aralık 2024'te gördüğü en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 13'ten fazla değer kaybetti. Ekonomistler, ABD ekonomisinin karamsar bir görünüm sergilediğine dikkat çekiyor.
Giderken zengin gelirken fakir
İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçişiyle ilgili soruşturmada ilginç bir belge ortaya çıktı. İmamoğlu sınavsız olarak kayıt yaptırdığı Girne Amerikan Üniversitesi’ne “Hesabında yüklü miktarda para” olduğuna dair banka referans mektubu verdi. İstanbul Üniversitesi’ne başvururken ise “Maddi durumum iyi olmadığı için gelmek istiyorum” dedi.
Kaybedecek zaman yok
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, Şenol Güneş’in de yer aldığı toplantıda resmi sözleşmeye imza attı. "Kaybedecek bir dakikamız bile yok" diyen 47 yaşındaki teknik adam, Avrupa için Türkiye Kupası’nı hedeflediklerini söyledi.