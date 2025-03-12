Giderken zengin gelirken fakir

Bir günde iki trilyon dolar buharlaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları ve ülkede artan resesyon endişeleri piyasalardan bir günde yaklaşık 2 trilyon doları buharlaştırdı. S&P 500 endeksi, 19 Şubat'ta ulaştığı zirvesine göre yüzde 7 eridi. Nasdaq endeksi de 16 Aralık 2024'te gördüğü en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 13'ten fazla değer kaybetti. Ekonomistler, ABD ekonomisinin karamsar bir görünüm sergilediğine dikkat çekiyor.



