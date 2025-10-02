Yeni Şafak
Göç eden turnalar Erzurum’da objektiflere yansıdı

09:492/10/2025, Perşembe
IHA
Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından göç sırasında Erzurum’da mola veren turnalar görüntülendi.

Göçmen kuşların en önemli uğrak noktalarından biri olan Erzurum’da bu kez onlarca turna objektiflere yansıdı.

Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürümüz Selçuk Karakaş’ın arazi çalışmaları sırasında kaydettiği bu görüntüler, bölgenin kuş gözlemciliği açısından ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Turnalar, uzun yolculuklarında dinlenmek ve beslenmek için bu alanları tercih ediyor. Erzurum’un sulak alanları hem türlerin korunması hem de doğa turizmi için büyük önem taşıyor" denildi.

#Doğa Koruma
#Milli Parklar
#Erzurum
#Turna
