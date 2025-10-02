Göç eden turnalar Erzurum’da objektiflere yansıdı

Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürümüz Selçuk Karakaş’ın arazi çalışmaları sırasında kaydettiği bu görüntüler, bölgenin kuş gözlemciliği açısından ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Turnalar, uzun yolculuklarında dinlenmek ve beslenmek için bu alanları tercih ediyor. Erzurum’un sulak alanları hem türlerin korunması hem de doğa turizmi için büyük önem taşıyor" denildi.