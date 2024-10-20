Gökova'nın 'Deli Mehmet'i alevlerin sönmesine izin vermiyor: Yangın 3'üncü gününde sürüyor

‘Deli Mehmet' rüzgarı, rüzgarın aniden yönünü ve şiddetini arttırması nedeniyle yöre halkı ve balıkçılar tarafından takılan bir isim. Yöre halkının ve balıkçıların anlattıklarına göre, 1970'li yıllarda bölgede yaşayan Mehmet isimli bir balıkçı rüzgârlı bir günde eşiyle tartışır ve denize açılır ama bir daha da geri dönemez. Teknesi günler sonra sahilde bulunsa da Mehmet'in cesedine ulaşılamaz. O günden beri bölgede esen bu rüzgâra halk arasında ‘Deli Mehmet rüzgârı' deniliyor.