Görme Biçimleri

Hayat, baktığımız açılardan, gördüğümüz insanlardan ve onlara verdiğimiz anlamlardan oluşan bir maceradır. Her kare, zamana tutulan bir ayna, coğrafyaya sinmiş bir insani hâl sunar. Görme biçimlerimiz yalnızca gözlerimizle değil, yüreğimizle ve hafızamızla şekillenir. Halil İbrahim İzgi - Sernur Yassıkaya
EN ACI DERS
Gazze’de okulun yıkıntısında bir kadın hayatının en acı dersinde. Okullar enkaza dönmüş, öğretmen ve öğrencilerden hayatını kaybedenler var ve dünya dediğimiz gezegende yapayalnızız. Okullar içinde öğretim yapılmasa bile her zaman ders vermeye devam ediyor. Bu defaki ders en acı olanlarından. (Omar AL-QATTAA / AFP)
SEVİNÇ GÖZYAŞI
Çok sevindiğimizde veya çok üzüldüğümüzde aynı tepkiyi verebiliriz. Ağlamak. Ukraynalı savaş esiri İstanbul’daki barış görüşmelerinin bir parçası olarak evine dönüyor. Yaşadığı birçok şey var ama anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Ağlamak, kelimelere sığmayanların sığınağı.
ÇOKLUK İÇİNDE BİRLİK
Dünyanın dört bir yanından Hac farizasını yerine getirmek için Mekke’ye gelen Müslümanlar, Harem-i Şerif’te tavaf ve say yapmayı tamamladıktan sonra ibadetlerini sürdürüyor. Hacı adayları, bazen gündelik bazen de ülkelerinin yöresel kıyafetlerini giyip dış avluda dua edip, Kur’an-ı Kerim okuyor. (AA)
KADİM NÖBET
Moritanya’da deve üzerindeki devriye geçmişi bugünle bağlıyor. Gölgede uzayan hikaye bakış açıımız kadar içinde bulunduğumuz vaktin de nasıl görüneceğimize karar verdiğini hatırlatıyor. Güneş tam tepede değil, uzayan gölgeler kumun üzerinde tarihten bir kesitin röntgenini çekiyor. (Patrick Meinhardt / AFP)
KURBAN YAKLAŞIYOR
Senegal sokaklarında, kurbanlıklar sahiplerini bekliyor. İnancın ve şehrin buluşması ticareti, inançla bir araya getiriyor. Geçmiş gelecekle, madde manayla buluşuyor. Karlı bir ticaret yapmak için sokağa çıkan satıcının gözlüğü karakterini yansıtıyor: Değerlerine sımsıkı bağlı ama bir miktar havalı. (AA)