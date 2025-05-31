Görme Biçimleri

EN ACI DERS

Gazze’de okulun yıkıntısında bir kadın hayatının en acı dersinde. Okullar enkaza dönmüş, öğretmen ve öğrencilerden hayatını kaybedenler var ve dünya dediğimiz gezegende yapayalnızız. Okullar içinde öğretim yapılmasa bile her zaman ders vermeye devam ediyor. Bu defaki ders en acı olanlarından. (Omar AL-QATTAA / AFP)